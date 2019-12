Maradona non ha dubbi: “Ecco chi è stato il migliore della storia, anche meglio di me…”

Diego Armando Maradona stupisce tutti e lo fa nel corso di una lunga intervista rilasciata durante il programma Líbero di TyC Sports. L’ex Pibe de Oro dopo aver parlato dei temi caldi del calcio argentino e anche di Messi, si è soffermato su chi, per lui, sia stato il miglior giocatore di sempre.

THE BEST – A sorpresa El Diez ha affermato: “Penso che Di Stefano fosse il migliore, era superiore a tutti, incluso me. Pelé non voleva riconoscere il valore Di Stefano, gli amici di Pelé hanno pure inventato un trofeo come leggenda vivente del calcio per lui. Io ho battuto Pelé anche a Rio”. E infine sul Pallone d’Oro: “Quanti ne avrei vinto io? Penso che ne avrei vinti molti, ma quelli di Messi sono superlativi”.



