Maradona non ha dubbi: “Manu Ginobili è il più grande sportivo argentino di sempre. Dopo di lui…”

Diego Armando Maradona in un’intervista a TyC Sports ha incoronato Manuel Ginobili, ex stella del basket mondiale che ha vestito, in Italia, la maglia della Virtus Bologna, e in NBA quella dei San Antonio Spurs, come miglior atleta argentino di tutti i tempi.

Esattamente. Prima di Maradona stesso e prima di Lionel Messi: “Manu sta sopra tutti, non lo si può neanche considerare assieme agli altri. È come Messi e Ronaldo nel calcio. Per me è il più grande sportivo argentino della storia”, ha detto El Diez che poi ha aggiunto: “Poi ce n’è un altro che giocava con il numero 10 che lo tallona…”, con chiaro riferimento a se stesso.

Già in passato Maradona aveva esaltato il cestista nel corso del programma televisivo La Noche del 10, in cui El Pibe de Oro disse: “Tu (Ginobili ndr) sei il più grande rappresentante dell’Argentina al mondo”. Una leggenda che esalta un’altra leggenda…