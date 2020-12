Maradona, parla Diego Jr: “Ritirare la 10 da ogni squadra in cui ha giocato mio padre”

Ancora avvolto dal dolore per la scomparsa di suo padre, ma Diego Armando Maradona Junior riesce a trovare la forza di dire la sua dopo i tanti omaggi ricevuti nei confronti del Diez argentino. Ai microfoni di Marca, il figlio del Pibe de Oro ha commentato il difficile momento che sta attraversando concentradosi sulle tante reazioni del mondo del pallone.

La proposta di Diego Jr

“Credo che nelle squadre dove ha giocato mio padre, incluso il Barcellona, la maglia numero 10 debba essere ritirata”, ha detto senza timori Diego Jr. “Per me non ci sono dubbi, ma credo che tutto questo, adesso, sia davvero secondario. Il mio unico pensiero, ora, è cercare di superare questo momento complicato. Mi auguri passi presto. Non so. Non so neppure se passerà”.

E sui diversi omaggi arrivati, il figlio del Pibe de Oro ha voluto commentare: “Mi hanno emozionato molto, sono stati giorni molto emozionanti. In modo particolare quello che ha fatto Leo (Messi ndr) è stato speciale, molto bello, mi ha fatto piangere. Anche quello che ha fatto il Napoli e la vittoria del Gimnasia opure quello che è successo con il Boca Juniors dove c’era Dalma… Tutti momenti davvero speciali”.