Maradona, pasto ricco e Nalbandian si invita: siparietto social scatena il web

Diego Maradona ha pubblicato una foto che lo ritrae pronto ad un’ottima mangiata. Sul suo profilo Instagram ecco il Pibe de Oro mostrarsi in procinto di gustare un curioso pasto con una pizza condita sopra ad un grosso pesce.

La foto di per sé avrebbe già creato tanti commenti sul noto social network, ma il curioso siparietto nato con l’ex tennista David Nalbandian ha decisamente fatto di meglio. “Auguro a tutti una buona domenica, in particolare agli argentini. Grazie per i saluti e i commenti. Sto molto bene, e sto chiedendo a Dio di porre fine a questa pandemia il più presto possibile. Un abbraccio a tutti”, ha scritto il Diez in accompagnamento all’immagine. Tra le varie risposte, proprio quella di Nalbandian che prima si invita e poi, giustamente, propone un pranzo non appena l’isolamento per il coronavirus sarà terminato. Simpatica anche la risposta di Maradona che ha scritto: “Non mi metti mai like, ma vedi il pesce e ti fai subito amico…”.