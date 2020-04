Maradona ricorda: “Una volta piansi per Lavezzi…”

Non solo La mano de Dios, nel racconto di Diego Armando Maradona ad AFA c’è tanto altro, come le lacrime per il Pocho Ezequiel Lavezzi. El Pibe de Oro ha rivelato un particolare retroscena legato al suo periodo da ct dell’Argentina quando, per le convocazioni per il Mondiale 2010, dovette fare una scelta tra l’ex Napoli e Martin Palermo.

LACRIME – Non fa giri di parole Maradona e ammette di aver avuto un momento di tristezza: “Dovevo scegliere tra Lavezzi e Palermo, piansi per il Pocho”, ha detto l’ex 10 del Napoli. “Lui, il Pocho, fu l’unico a rimanere fuori e piansi per lui. La scelta era tra lui e Palermo e basta. A El Titan dovevo molto e anche se valeva lo stesso per Lavezzi, ho dovuto prendere una decisione”. Una scelta che alla fine portò solamente un gol in quel torneo, nella fase a gironi contro la Grecia. L’Argentina concluse il suo Mondiale ai quarti di finale contro la Germania.