Maradona rivela: “Maduro mi ha chiesto di guidare il Venezuela ma ho rifiutato perché…”

Diego Armando Maradona ha detto no alla guida della Nazionale del Venezuela. Lo ha ammesso lo stesso Pibe de Oro in un’intervista al Clarin in cui ha raccontato di aver ricevuto l’offerta da parte del presidente Nicolas Maduro in presona.

RIFIUTO – Dopo le voci che volevano Maradona vicinissimo al Venezuala, ecco che proprio l’argentino ha chiarito: “Sì, Maduro mi ha invitato a guidare la squadra nazionale venezuelana, ma gli ho detto di no. Ho dato la mia parola al club che alleno (il Gimnasia La Plata ndr), quindi ho declinato la proposta”. Maradona ha deciso, quindi, di restare al comando del Gimnasia che al momento occupa il 20° postoin classifica con 15 punti all’attivo.