Maradona “sbarca” a Miss Universo: Alina Akselrad si veste con omaggio al Diez

Il gesto della modella argentina sul palco

OMAGGIO - La modella 22enne ha scelto di indossare degli abiti davvero speciali. Salita sul palco con un pallone e una giacca col numero dieci, la ragazzia si è sbottonata la camicia mostrando sotto una t.shirt col volto di Maradona. "Non ho avuto il privilegio di vederlo giocare, ma insieme alla mia famiglia ho rivissuto tutti i suoi gol, il modo in cui giocava in campo.. L'ho conosciuto in un periodo in cui le notizie riportate dalla stampa sulla sua vita privata non erano certo le migliori ... ma so anche, come dice Rodrigo, che "Ha riempito di gioia gli argentini" ... Vi invito a godere della passione, della gioia e della gloria che Maradona ci ha fatto provare. Attraverso il mio outfit, festeggiamo il giocatore in campo e non l'uomo a casa", ha scritto su Instagram la modella.