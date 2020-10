Maradona, sospiro di sollievo dopo tampone: “Non ho il coronavirus. Io e la mia famiglia stiamo bene”

Diego Armando Maradona negativo al tampone per il coronavirus. Una buona notizia dopo gli allarmismi delle score ore. L’ex Pibe de Oro era stato definito dai medici come soggetto a rischio e nelle scorse giornate avevano fatto discutere le misure di protezione adottate dall’ex 10 argentino con tanto di “casco” protettivo in campo.

Nella giornata di ieri la notizia del tampone per lui e i componenti della sua famiglia per via del contatto con l’attaccante Nicolás Contín, avversario di recente del suo Gimnasia La Plata, risultato positivo al Covid-19.Per fortuna, tutto è bene ciò che finisce bene e a darne l’annuncio è lo stesso Maradona.

Maradona: messaggio social

“Ciao a tutti, volevo dirvi che grazie a Dio, mio ​​figlio Diego Fernando, mia figlia Jana, Verónica ed io, NON abbiamo il Coronavirus”, ha annunciato con un post sul proprio profilo Instagram Diego Armando Maradona. “Vi mando un grosso bacio e un GRANDE GRAZIE a tutti coloro che erano preoccupati per la nostra salute. Mando anche tanta forza a tutti coloro che stanno combattendo contro questo virus!!!”.

Nei commenti al suo post, anche tanti messaggi da veri tifosi. “Il 10 è immortale”, “Grande Diego”, “Un abbraccio amico”. Attorno a Maradona, come si vede, c’è sempre un grande affetto.