Maradona, spunta altra donna: “Era innamorato follemente. Nato figlio ma hanno falsificato Dna”

Laura Cibilla, l’ex cameriera di una pista da bowling che Diego Maradona frequentava alla fine degli anni novanta, e con la quale avrebbe avuto una relazione, ha raccontato dettagli esplosivi del suo rapporto con il Pibe de Oro con il quale, ha assicurato, ha avuto un figlio che non è stato riconosciuto perché “hanno falsificato il DNA”.

In un’intervista esclusiva a Nancy Duré per Teleshow, la donna, che non ha voluto essere fotografata, ha raccontato dettagli della loro relazione. Ha ammesso di essere stata folgorata da Maradona (aveva 21 anni), che l’ha invitata al suo tavolo in una di quelle prime mattine a festeggiare al bowling di Buenos Aires dove l’amore è sbocciato. “All’inizio erano tutte storie così: fiori, orsi, piccoli appunti … Era bellissimo. Molto romantico. In quel momento sì. Poi è arrivata una tappa di un Diego irriconoscibile, violento, malato di gelosia … Al punto da non poter andare al supermercato: sono scappata per andare a lavorare “, ha detto la donna. “Mi ha detto che ero l’amore della sua vita, che ero la sua ragazza, sua moglie e che non voleva che nessuno mi guardasse. È arrivato al punto che quando Guillermo Coppola è venuto nel luogo in cui vivevamo, non potevo guardarlo in faccia. Era già troppo “, ha aggiunto.

Gli eccessi hanno segnato la relazione e Laura -riporta Eldia.com- che all’inizio aveva resistito alla droga, ma poi ha finito per arrendersi. “Mi sono ammalata gravemente. E sono andato in ospedale un paio di volte con 40 chili”, ha confessato Cibilla che però non ha voluto incolpare Maradona. Laura, che ha dettagliato i viaggi, le notti e le scappatelle segrete che ha avuto con Diego, con il quale ha anche detto di aver vissuto insieme per due anni, ha detto che l’unica volta che ha camminato mano nella mano con Maradona in pubblico era a Cuba. “Era pulito lì. Era un gentiluomo: mi ha persino aperto lo sportello dell’auto…”.

La donna ha rivelato che a Cuba, dove si disintossicava dalla droga, sono apparse altre droghe e tutto si è complicato. “Non ci siamo mai detti addio. Era sempre un: “Ci vediamo dopo, amore mio”. Ma un giorno ho detto: ‘Basta’ ”. In una di quelle fughe, Laura è andata in Spagna dove ha scoperto di essere incinta”. Era il 2002: “Siamo stati insieme fino a quando mio figlio aveva quasi due anni”. La Cibilia ha riconosciuto che Maradona non ha mai pagato il mantenimento del piccolo. “Non era in grado di assumersi la responsabilità di nulla, perché era molto cattivo”, ha detto.