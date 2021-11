Maradona, tifosi del Gimnasia volevo trafugare il cuore del Diez

Secondo il medico Nelson Castro però l’organo sarebbe stato estratto per studiare meglio le cause della morte di Diego

Incredibile rivelazione è stata fatta dal giornalista e medico Nelson Castro nel suo libro "La salute di Diego: la vera storia". Intervistato da un tv argentina, Castro ha detto che Maradona è stato sepolto senza il cuore spiegando la motivazione: “C’era un gruppo di ultrà del Gimnasia che progettavano di fare irruzione ed estrarre il cuore ma non ci sono riusciti. Ma il suo cuore è stato estratto per studiarlo e per capire la causa della morte. Quindi sì, è stato sepolto senza cuore”. Intanto in Argentina si preparano diversi eventi per ricordare Maradona a un anno dalla sua scomparsa. A distanza di quasi 365 giorni non sono state chiarite le cause del decesso. Nel referto si parla di “edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca” ma Nelson Castro promette di fare altre rivelazioni clamorose.