Maradona vive ovunque: in Syria un pittore lo disegna su muro di una casa distrutta

Stanno facendo il giro del mondo le immagini che arrivano dalla Syria. Un Paese che sta affrontando un brutto periodo fatto di guerre e problematiche molto gravi. Eppure, davanti alla morte di una leggenda come Diego Armando Maradona, c’è chi ha trovato il tempo di dedicargli un pensiero. Anzi, qualcosa di più.

Come mostrano alcuni tweet sui social, un pittore ha deciso di rendere omaggio al numero 10 dell’Argentina dipingendone il volto su un muro di quella che, probabilmente, è la sua casa distrutta dalla guerra e evidentemente dalle bombe. Un’abitazione quasi totalmente distrutta eppure, su una delle poche parti che si sono salvate, l’uomo ha scelto di far rimanere per sempre l’immagine di Maradona. Un gesto unico che dimostra come El Pibe de Oro vive ancora…