Marcelo, addio Real Madrid ma non all’Europa: “Voglio giocare ancora la Champions”

Il brasiliano vuole giocare ancora ad alti livelli

Redazione ITASportPress

Il Real Madrid ha vinto la sua 14esima Champions League e tantissimi pezzi pregiati della squadra hanno raggiunto l'incredibile risultato della quinta personalissima Coppa. Uno di questi è il brasiliano Marcelo che nella notte della festa ha avuto l'onore di alzare il trofeo come capitano. Una "last dance" per lui dato che è stata l'ultima emozione vissuta con la camiseta blanca. Ebbene sì perché il giocatore dirà addio al club alla scadenza del contratto a fine giugno ma non all'Europa vista la sua intenzione di giocare ancora ai massimi livelli.

La conferma è arrivata dal diretto interessato che prima ha parlato della sua gioia per la vittoria e poi dei progetti futuri: "L'emozione è incredibile è stata la mia ultima partita col Real Madrid, ma sono contento. Non è un giorno triste, me ne vado con una grande felicità. Ringrazio i tifosi per le notti magiche che ho vissuto al Bernabeu. Ho avuto la fortuna di essere il capitano del Real, di alzare una coppa prima di andarmene. Non potrei lasciare in modo migliore che con la mia quinta Champions League. Si è chiuso un ciclo bellissimo".

Successivamente a TNT Sports, Marcelo ha detto: "Se torno in Brasile a giocare? No, al momento no. Voglio giocare ancora in Champions League, ho alcuni anni di fronte a me per continuare a giocare questo torneo. Non voglio mentire: alcuni dicono che andrò al Botafogo, altri al Fluminense, ma no, non ci andrò".