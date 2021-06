Marcelo, calciatore e imprenditore: vuole investire in club portoghese

L'esterno brasiliano potrebbe investire nel Clube Desportivo de Mafra

Redazione ITASportPress

Marcelo, dal campo alla dirigenza. Il terzino brasiliano del Real Madrid sarebbe in trattativa per entrare come investitore nel Clube Desportivo de Mafra, società che milita nella seconda divisione calcistica portoghese. Lo riporta il portale UOL, spiegando che il calciatore intende portare avanti un progetto simile a quello dell’Azuriz Futebol, squadra brasiliana che milita nel Campionato Paranaense, con la quale il calciatore vanta già un rapporto social e finanziario.

Nonostante un'annata poco felice con i blancos, Marcelo non avrebbe alcuna intenzione di staccarsi dalla Madrid blanca e questo progetto non influirebbe sulla sua carriera da professionista. L'esterno non sarebbe certo l’unico calciatore del Real Madrid ad investire in business fuori dal campo. Tra tutti il connazionale Casemiro che ha lanciato il team di eSports Case eSports o anche capitan Sergio Ramos, che ha fondato l’agenzia di rappresentanza RR Soccer Management insieme al fratello René.

Tornando a Marcelo, l'idea è quella di prendere delle quote del club e di diventarne azionista. Il Clube Desportivo de Mafra, come detto, gioca nella Liga de Honra, la seconda divisione calcistica del Paese. Chissà che con l'arrivo dell'esperto brasiliano non si possa anche ambire ad una promozione in futuro...