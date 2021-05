Marcelo, dal seggio elettorale alla Champions grazie a… signora volontaria

Corsa contro il tempo per il brasiliano

Marcelo ha adempiuto ai suoi doveri come membro supplente di uno dei seggi elettorali per il giorno delle elezioni nella Comunità di Madrid e avrebbe dunque risolto il dilemma della sua presenza per la sfida contro il Chelsea in Champions League.

Come riporta Marca, infatti, il brasiliano è arrivato di prima mattina (alle 8.28) al Liceo Europeo de la Moraleja per assolvere al suo impegno. Non essendoci il membro "titolare", l'esterno blancos sarebbe dovuto rimanere per adiempere ai suoi obblighi fino alla fine. Eppure, secondo La Sexta, grazie ad una signora, anche lei nominata come seconda supplente, il brasiliano si è potuto liberare. La donna avrebbe preso il suo posto offrendosi volontaria consentendo dunque al calciatore di tornare a casa. Marcelo è stato dunque in grado di fare ritorno per viaggiare con la squadra verso Londra per disputare l'importante sfida di Champions League col Chelsea valida per la semifinale di ritorno di Coppa.