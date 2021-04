Marchegiani: “La Juventus non è più spietata. Errori nei cambiamenti…”

Luca Marchegiani, dagli studi di Sky, nel corso di Sky Calcio Club, ha parlato del derby della Mole tra Torino e Juvnetus non risparmiando alcune critiche ai bianconeri ed in particolare su alcuni aspetti tecnici dovuti ad errori individuali come la costruzione dal basso e l’errore nel retropassaggio di Kulusveski che ha poi portato ad una delle due reti dei granata: “È una costante. Sembra una squadra che ha difficoltà a calarsi sempre nello stesso modo nelle partite”, ha spiegato l’ex portiere. “Questa era, invece, da sempre una caratteristica della Juventus vincente e spietata degli anni scorsi. Paratici ha detto che negli ultimi anni hanno sempre cambiato, forse stavolta c’è stato un errore nei cambiamenti”.

Dopo il derby col Torino, la Juventus si trova comunque nelle zone alte della classifica in lotta per i posti che valgono la Champions. In caso di successo nel recupero col Napoli, i bianconeri si porterebbero al terzo posto a -1 dal Milan secondo.