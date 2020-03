Marchisio: “A te che fuggi dalla zona rossa, non ti senti una me**a?”

L’emergenza Coronavirus continua a spaventare. E, in qualche modo, divide gli italiani. Diversi sono stati gli episodi in cui sono state violate le norme per prevenire la diffusione del virus. Ultimo esempio in ordine temporale quello della fuga generale da Milano dopo l’ultimo Decreto Governativo. L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha preso fortemente posizione contro coloro che non hanno rispettato le raccomandazioni con il rischio di diffondere ulteriormente il Coronavirus. Questo il suo post su Instagram: “A te che sei uscito dalla zona rossa perché tanto cosa vuoi che succeda. A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una merda’ #iorestoacasa”. Parole durissime e chiare per tutti i suoi followers.