Marchisio, cuore Azzurro: “Rigiocare Italia-Inghilterra? Vinciamo altre 1000 volte”

L'ex centrocampista sulla petizione per rigiocare la finale di Euro 2020

Sono passati più di dieci giorni dalla finale di Euro 2020 nella quale l' Italia si è laureata campione d'Europa. Eppure, a molti inglesi ancora non è andato giù l'esito della gara conclusasi ai rigori. Infatti, nelle scorse ore è partita una petizione per rigiocare la sfida . 150 mila firme raccolte ma, chiaramente, nessuna possibilità che questo accada.

Per ironizzare su questa situazione, l'ex storico centrocampista Azzurro Claudio Marchisio ha voluto dire la sua su Twitter con un messaggio da vero tifoso oltre che da ex giocatore della Nazionale: "Scusate, ma dove si firma la petizione per far rigiocare la finale Italia-Inghilterra? La rinvinciamo altre 1000 volte", ha scritto il Principino con tanto di hashtag da vero tifoso #godoancora, #Wembley e #Euro2020.