Marchisio, cuore bianconero: “A chi aveva mille interrogativi, la Juventus ha risposto con la solita certezza…”

Claudio Marchisio non ha certo dimenticato il suo amore per la Juventus e anche dai suoi messaggi social si nota come l’ex centrocampista sia ancora molto legato ai colori bianconeri. Così tanto che il Principino si è svegliato con una vena polemica nei confronti di chi aveva dubbi sulla forza della squadra e del nuovo mister.

Marchisio: messaggio social

“A tutti quelli che amano i mille interrogativi, la Juventus risponde con la solita certezza”. Sono queste le parole di Claudio Marchisio sul proprio profilo Instagram. Un messaggio piuttosto chiaro da parte dell’ex centrocampista bianconero che si gode il successo all’esordio della Vecchia Signora e si schiera dalla parte della società e della squadra attorno alla quale vi erano tanti dubbi sull’effettiva qualità e forza dopo la rivoluzione che ha portato anche al cambio di allenatore con Pirlo alla guida del club.

Il Principino ha sempre mostrato grande attaccamento per i colori bianconeri e ancora una volta non ha fatto mancare il proprio sostegno. Anche con un pizzico di polemica…