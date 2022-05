Marchisio e la Juventus che verrà: “Difficile sostituire Dybala e poi c’è un problema…”

Le parole dell'ex bianconero

Il Principino ha fatto il punto in vista della rosa della prossima annata sollecitando la dirigenza bianconera ad intervenire in più reparti: "Manca un vero play, ma penso che in estate ci possa essere anche un problema in difesa. Chiellini smette, Bonucci dovrà gestirsi di più. Bisogna capire cosa succede con de Ligt, ma serviranno innesti. Così come in attacco, dove si perderà un giocatore come Paulo Dybala. Sostituirlo non sarà facile: il mercato europeo di alto livello ha cifre esorbitanti e bisogna capire quale sarà la linea dei bianconeri, se cercare un talento giovane o puntare su un campione già affermato", le parole di Marchisio.