Marchisio: “Europeo ha coperto problemi dell’Italia. Passare playoff non sarà facile”

Parla l'ex giocatore

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e dell'Italia, ha rilasciato un'intervista a La Stampa nella quale ha avuto modo di parlare delle recenti prestazioni della Nazionale italiana e della mancata qualificazione diretta al Mondiale in Qatar. Tra i temi affrontati dal Principino anche la lotta scudetto in Serie A.