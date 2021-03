Marchisio fa sul serio: può candidarsi come sindaco di Torino col PD

Lo aveva detto con convinzione alcuni giorni fa e, a quanto pare, Claudio Marchisio non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Da Principino a… Sindaco di Torino. “Ho bisogno di imparare ed è giusto che faccia un mio percorso esterno al mondo dello sport. Sarei il primo a dire sì se ci fosse bisogno per il Piemonte e Torino”, queste erano state le sue parole. Adesso, secondo La Stampa, qualcosa si è mosso per far si che dalle dichiarazioni si passi ai fatti.

Dopo alcuni rumors, pare che il Partito Democratico starebbe concretamente pensando all’ex centrocampista azzurro e della Juventus per il ruolo di primo cittadino del capoluogo piemontese, sondandone in questi giorni la disponibilità. Il centrosinistra avrebbe serie intenzioni di affidarsi all’ex calciatore, che in passato aveva rivelato di collocarsi come idea politica proprio nell’area occupata dal PD.