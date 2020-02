Marchisio: “Il rimpianto? Non aver vinto la Champions League…”

Claudio Marchisio, ex centrocampista ritiratosi lo scorso anno, ha parlato a Linea Diletta della sua lunga esperienza con la maglia della Juventus, svelando quello che è il suo maggior rimpianto.

CHAMPIONS – “Se rosico per non aver vinto l’ottavo scudetto con i bianconeri? No, l’ottavo di fila l’ho vinto in Russia. Ho rosicato molto a non vincere la Champions League in un ciclo così vincente, quello sì. Auguro ai miei ex compagni di vincerla, sarebbe meritata dopo tanti sacrifici”.