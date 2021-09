Marchisio: “Juventus? Manca progetto solido rispetto al passato”

Parla l'ex centrocampista bianconero

Intervenuto alla presentazione della L84, squadra di calcetto della quale è sponsor e testimonial, Claudio Marchisio , ex giocatore della Juventus , ha avuto modo di essere interpellato anche sul momento dei bianconeri. Intervistato dal Corriere dello Sport, come riportato da TMW, il Principino ha detto: "La Juve? Una partenza inaspettata, ma che forse è solo il frutto degli ultimi due anni, manca un progetto solido rispetto alle abitudini ".

Poi sui giocatori e sulla squadra in generale: "Prendiamo Cristiano Ronaldo: io credo che intorno a lui non sia stata costruita la squadra giusta. I senatori? Allegri ha sempre dato possibilità ai giovani pure dopo errori importanti. Il problema è capire anche tra i senatori chi ha ancora voglia di tirare fuori qualcosa in più. Chi arriva da vittorie europee, chi da annate difficili, chi è a fine carriera e forse dice "ho già vinto". I primi stimoli devono arrivare da loro es essere trasmessi ai giovani".