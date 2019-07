Marchisio, messaggio social dopo l’infortunio: “Anche questa volta mi sono rialzato…”

Claudio Marchisio torna a sorridere. L’ex centrocampista della Juventus, appena svincolatosi dallo Zenit, è tornato a correre ed allenarsi. Questa volta lo fa da solo, in vacanza in Sardegna ma il messaggio è chiaro: vuole provare ancora a giocare e superare la sfortuna che lo ha accompagnato nelle ultime stagioni da calciatore.

Il centrocampista ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram in cui lo si vede correre e allenarsi. Il tutto accompagnato da un messaggio: “Sei in cima, cadi e ti rialzi. Questa è la vita, questa è la mia vita! Non sarà mai solo un gioco. Anche questa volta mi sono rialzato!”. Marchisio non si ferma e chissà dove lo vedremo nella prossima stagione.