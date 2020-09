Marchisio, nuova avventura: sarà commentatore della Nazionale per la Rai

Claudio Marchisio torna ad occuparsi di calcio giocato. Non dal campo, bensì da una comoda seduta in uno studio televisivo. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, infatti, è pronto ad iniziare una nuova avventura come commentatore sportivo. Il Principino seguirà l’Italia per conto della Rai e farà il “suo esordio” venerdì sera per la partita della squadra di Mancini contro la Bosnia.

Marchisio, nuova avventura da commentatore tv

Una bella novità per la Rai: Claudio Marchisio come commentatore della Nazionale. Da domani, venerdi 4 settembre, l’ex centrocampista di Juventus e Zenit sarà infatti uno dei commentatori nello studio allestito direttamente allo stadio Artemio Franchi, sede della partita dell’Italia contro la Bosnia. Compito del Principino sarà quello di commentare e analizzare pregi e difetti della partita della squadra di Mancini.

La collaborazione tra la Rai e Claudio Marchisio continuerà sino agli Europei.

