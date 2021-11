Marchisio: “Questa Juventus come quella di Delneri che arrivò settima”

Parla l'ex centrocampista bianconero

Redazione ITASportPress

Questa sera potrà riscattare le ultime prove in campionato tuffandosi in Champions League contro lo Zenit, ma la situazione in casa Juventus resterà comunque davvero grigia. A commentare l'avvio deludente di stagione dei bianconeri ci ha pensato l'ex centrocampista Claudio Marchisio, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

ANNO ZERO - "Dopo la brutta partenza aveva trovato un minimo di equilibrio ma non una vera identità: quasi ogni partita vediamo una formazione diversa, significa che Allegri non ha ancora trovato il suo undici", ha detto Marchisio. "Lo step successivo doveva essere il gioco, che però non è arrivato. Max stesso dopo lo Zenit ha detto che non vedeva ancora la sua Juve. Si capiva che non fosse soddisfatto nonostante il filotto di vittorie. Forse questo è davvero l’anno zero, che servirà a capire dove può arrivare questa Juve".

CONFRONTO - Il Principino ha poi proseguito: "Vedo più punti in comune con la Juve di Delneri che arrivò settima e questo deve essere un campanello d’allarme. Ricordo che dopo ogni passo falso ci dicevamo “vabbé ma tanto piano piano recuperiamo”. Eravamo convinti di arrivare in Champions e invece siamo andati avanti tra alti e bassi. Quando entri in una spirale negativa non è così facile tirarsene fuori, anche la fortuna ti gira le spalle".