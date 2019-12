Marchisio racconta il dramma: “Giocavo col menisco fuori dal ginocchio…”

Ha da poco annunciato l’addio al calcio giocato, Claudio Marchisio, ex centrocampista anche di Juventus e Nazionale, si è raccontato in una lunga ed interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il Principino ha parlato in modo particolare dell’ultimo periodo da giocatore quando, da infortunato, giocava con un problema non indifferente.

RETROSCENA – “Già dall’anno scorso incominciavo a capire che non sarebbe stato facile uscirne”, ha detto Marchisio sull’infortunio. “Mi sono infortunato ma stavo già male e non lo sapevo. Mi sono ritrovato con il menisco fuori dal ginocchio, ci giocavo sopra perché pensavo fosse un dolore accettabile. Invece quest’operazione l’ho dovuta fare rischiando una protesi al ginocchio a 40 anni. Quando cominci a vedere determinati conti non puoi solo più pensare al calcio, ma anche alla tua vita”. E sulla scelta di dire addio: “Sapevo che non avrei mai potuto indossare un’altra maglia in Italia oltre quella della Juventus e che di conseguenza, avrei dovuto cercare una sistemazione all’estero, sapendo di giocare soltanto forse un anno”.

