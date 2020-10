Marchisio ricorda: “Potevamo vincere la finale di Champions contro Barcellona. E a Cardiff…”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juvenutus, ha parlato a lungo ai microfoni di AS relativamente alla sfida di questa sera tra i bianconeri e il Barcellona ricordando anche la finale persa nel 2014/15.

Marchisio: “Potevamo vincere la finale di Champions contro Barcellona ma…”

“In questo momento mi dedico a continuare le varie attività che avevo iniziato negli anni scorsi. Con Giorgio Chiellini, poi, abbiamo fondato l’agenzia di comunicazione e marketing ‘Mate’, per sportivi e imprese”, ha raccontato Marchisio parlando inizialmente della sua vita senza calcio. “Il mio ritiro? Mi sono ritirato da giovane. Il mio corpo non rispondeva più a ciò che gli diceva la testa e non volevo scendere di categoria, rinunciando ai miei obiettivi. Tutto questo mi ha permesso di aver tempo per guardarmi intorno, studiare… Forse un futuro da dirigente è il cammino che potrei intraprendere”.

Sui ricordi della Champions, in merito alla gara della Juventus contro il Barcellona: “Rispetto alla finale del 2015 è una gara molto diversa. Noi conoscevamo la loro forza, ma anche la nostra crescita. Giungere a quella partita fu straordinario e credo che avemmo molte occasioni per riuscire a vincerla”. “La finale di Cardiff? Lì perdemmo il controllo mentre cercavamo di raddirizzarla, non reggemmo il colpo che ci diede il Madrid quando tornò in vantaggio”.