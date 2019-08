Marchisio rivela: “Rifiutata proposta di Suning. Ecco dove giocherò…”

Claudio Marchisio non tornerà in Italia. Almeno questa pare essere la sua decisione. Il centrocampista ex Juventus, svincolatosi dallo Zenit San Pietroburgo, pensa al futuro ma non al ritorno in patria. Da capire quale sarà la sua prossima avventura, anche se lo stesso Principino fornisce qualche indizio.

Il classe 1986, intervistatato da Sky Sport, ha parlato del suo momento e della sua voglia di tornare in campo.

“Giappone o Arabia? Bisognerà vedere realmente cosa c’è nel futuro. L’unica cosa che mi sento di dire è che voglio essere corretto come ho sempre fatto in passato. Non potrei vestire nessun’altra maglia in Italia dopo la Juventus, per questo posso dire che valuterò solamente offerte provenienti dall’estero”, ha detto Marchisio.

FEDELE – Ed è proprio la sua fede bianconera ad averlo portato a rifiutare un’importante offerta: “Ho rifiutato la proposta del Jiangsu Suning. Se ha influito il fatto che fosse legato all’Inter? Sicuramente è un fattore che ha inciso, la vicinanza a quella maglia non mi porta ad essere sereno sulla scelta”. Per Marchisio si era parlato anche di Brescia o di un ritorno alla Juventus: “Apprezzo l’interessamento, ho ricevuto tanti messaggi, ma voglio restare coerente. Rientrare alla Juventus? No, un anno fa ho preso una decisione”.