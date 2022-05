Marchisio sentenzia: “Pallone d’Oro a Benzema senza nemmeno parlarne”

Il Principino commenta la vittoria del Real contro il CIty ed esalta le doti del bomber francese

ELOGIO - "Nel primo tempo il Real Madrid era in difficoltà e dopo il gol di Mahrez la gara sembrava andata per il City", ha esordito Marchisio. "Guardiola e la sua squadra devono mangiarsi le mani perché sullo 0-1 potevano chiuderla e non l'hanno fatto. Pallone d'Oro a Benzema? Non c'è nemmeno da parlarne. Stasera (ieri ndr) era una partita complicata, ma lui ha corso tantissimo, dato tanto e poi ha calciato in quel modo il rigore decisivo".