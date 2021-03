Marchisio sindaco di Torino? Il suo sfogo social non lascia dubbi…

Probabilmente si era trattato solo di una battuta. Claudio Marchisio, evidentemente, non ha alcuna reale intenzione di candidarsi a sindaco di Torino. Nelle scorse ore diversi rumors si erano fatti avanti ipotizzando addirittura la candidatura dell’ex Principino come numero uno del capoluogo piemontese per conto del Partito Democratico. Una voce che lo stesso ex centrocampista della Juventus e della Nazionale ha voluto spegnere con tanto di sfogo social.

Marchisio sindaco: arriva la smentita

Marchisio ha voluto usare il mondo social per parlare di questi insistenti rumors che lo riguardano e ha deciso di chiudere la vicenda con la classe che lo ha sempre contraddistino. Su Instagram e su Twitter, l’ex Principino ha infatti scritto: “Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità”, ha esordito l’ex centrocampista in merito alla vicenda. “La politica è una cosa seria. Allora per favore facciamo i seri”.

Insomma, parole che chiariscono la sua posizione. Almeno per ora, Marchisio non ha alcuna intenzione di entrare in un nuovo mondo…