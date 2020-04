Marchisio sogna in grande: “Allenare? Magari alla Juventus…”

Che il suo cuore fosse a tinte bianconere lo si sapeva. Ma Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, conferma ancora una volta di essere assolutamente innamorato della Vecchia Signora. Il Principino ha parlato nel corso di una diretta Instagram anche del futuro che potrebbe riportarlo a Torino sotto vesti inedite.

ALLENARE – “Se mi piacerebbe allenare? Chissà, perché no! Se mi chiamasse la Juve ci penserei, ma un ex calciatore non deve fossilizzarsi sul mondo del calcio. e rimanerci a tutti i costi. Non tutti possono fare gli allenatori”, ha detto Marchisio. E sul calcio giocato e i giovani italiani: “Se rivedo in qualcuno le mie caratteristiche? Devo dire che di sì. Mi rivedo in Castrovilli, Barella e Pellegrini. Io ero un giocatore che poteva fare più ruoli, alcune volte mi mettevano in altre posizioni ma calavano le mie prestazioni. Essere duttile è un po’ croce e delizia”. E sulla Juventus: “Ho vissuto tanti anni con Buffon, uno dei più forti della storia. Carlos Tevez fisicamente non era super in forma, ma era un animale e faceva reparto da solo. Poi Nedved, l’unica volta che l’ho visto sul lettino è nell’anno in cui ha smesso”.