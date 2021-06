Marchisio sul caos Superlega: “Ceferin deciso, ma serve un accordo”

Marchisio esprime il suo punto di vista sul momento del calcio europeo

Continua il conflitto tra l'Uefa e i club fondatori della Superlega. In particolare, non smette di tenere banco il braccio di ferro tra Aleksander Ceferin, numero uno dell'Uefa, e Juventus, Barcellona e Real Madrid, le tre società che non hanno abbandonato ufficialmente il progetto. Dunque la sfida è destinata a continuare, nonostante lo stop delle richieste di sanzioni avanzata dal massimo organo europeo. Claudio Marchisio ha espresso il suo punto di vista su questa situazione ai microfoni di Rai Sport: "Ceferin sembra molto deciso sulla chiusura alla Superlega, ma bisogna ricordare che queste squadre sono importanti e hanno fatto la storia nelle competizioni europee. Spero che si possa trovare un accordo per il bene di tutti".