Marchisio torna a giocare: eccolo in campo per… beneficenza

Claudio Marchisio ha di recente appeso gli scarpini al chiodo. L’ex centrocampista della Juventus e dello Zenit è pronto, però, per tornare di nuovo in campo. Questa volta, però, non da professionista.

Il Principino, infatti, scenderà sul rettangolo di gioco per una gara di beneficenza. Lo riporta il Sydney Morning Herald che rivela come Marchisio prenderà parte ad una partita che si terrà a Sidney per raccogliere fondi in favore dei vigili del fuoco australiani in seguito agli incendi che stanno devastando l’Australia. L’iniziativa si chiamerà Football For Fires. Il match si terrà all’ANZ Stadium con altre stelle che dovrebbero essere contattate per giocare.