Marchisio: “Tranquillo nonostante la pistola puntata su di me. Chi sta male arriva a fare questo…”

Brutto momento per Claudio Marchisio, che nella propria abitazione di Torino ha subìto una rapina, ma per fortuna tutti stanno bene e l’ex centrocampista ha voluto raccontare tale esperienza al Corriere di Torino: “Stavolta è successo a noi, per fortuna sono qui e posso narrare quanto accaduto, non si è fatto male nessuno – ha detto l’ex bandiera della Juventus -. Delle cose materiali sottratte m’importa meno, conta che stiamo tutti bene, e tutto ciò che di ironico è stato pubblicato sui social si commenta da solo…”.

Marchisio ha poi continuato in questo modo: “Ho vissuto un grande momento di paura, non sapevo assolutamente cosa sarebbe potuto accadere, ma sono riuscito a restare tranquillo, anche con una pistola puntata contro di me. E ci sono stati anche altri pensieri che si sono rincorsi e che si rincorrono tuttora. Non giustifico i ladri, di certo chi ha fame, chi non ha niente, chi sta male e chi ha paura è portato a gesta simili, la differenza fra ricchi e poveri è ovunque, queste cose accadono dappertutto. Da anni io e mia moglie Roberta vogliamo trasferirci, ma non per questioni di sicurezza: vorremo essere in centro città, ma possono esserci problemi ovunque”.