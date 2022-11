Marchisio vota Juventus: “Buona gara col Psg. Ora vincere Europa League”

Le parole dell'ex centrocampista bianconero sul cammino in Europa della Vecchia Signora.

Redazione ITASportPress

Cinque sconfitte in sei gare per la Juventus in Champions League nella fase a gironi e un terzo posto che sa di grande delusione. Eppure, non tutto è perduto visto che i bianconeri resteranno comunque in Europa.

La formazione di Allegri, infatti, giocherà in Europa League e Claudio Marchisio, storico ex centrocampista, è convinto che prendere parte a questo torneo possa essere un'occasione per crescere e, perché, magari anche vincere.

Presente negli studi di Prime Video, il Principino ha analizzato la gara della Juventus con il Paris Saint Germain ma si è proiettato anche al futuro: "Abbiamo visto una buonissima Juve contro il Psg e l'Europa League è un'opportunità, soprattutto per i giovani", le parole di Marchisio. "Adesso i bianconeri devono provare a vincere la competizione".

Staremo a vedere come si comporterà la Vecchia Signora nella "seconda Coppa" europea. La speranza è che possano esserci delle gioie che non si son viste in Champions League.