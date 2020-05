Marcio Amoroso rivela: “Henry poteva finire all’Udinese”

Thierry Henry in bianconero non ha vissuto sicuramente il momento della sua carriera. Il francese è sicuramente uno dei più grandi rimpianti della Juventus che una volta ceduto all’Arsenal, l’ha visto diventare una vera e propria leggenda del club inglese e non solo. L’errato utilizzo dal punto di vista tattico non ha permesso al francese di esplodere con la Juventus e nel ’99 fu vicino ad un altro club bianconero.

UDINESE – A rivelarlo è l’ex attaccante dell’Udinese Marcio Amoroso: “Ci fu la possibilità di andare alla Juve in uno scambio con Henry, ma lui rifiutò. Così io rimasi a Udine e lui poi andò all’Arsenal“. Queste le sue parole rilasciate a SkySport. Una volta arrivato ad Highbury, il francese ha illuminato Londra prima di approdare al Barcellona e alzare anche una Champions League.