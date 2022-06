Marco Rossi: “Tanti complimenti per me e l’Ungheria ma mai nessuna offerta dall’Italia”

Le parole del CT della Nazionale ungherese e il suo rapporto col calcio italiano

Redazione ITASportPress

Sta facendo grandi cose alla guida dell'Ungheria ma nonostante il bel lavoro svolto, per il commissario tecnico Marco Rossi non si sono aperte altre vie, magari per dirigere un club in Italia. Lo ha detto lui stesso apertamente al Corriere della Sera nel corso di una bella intervista a 360°.

Per Marco Rossi tanti elogi dopo le prestazioni recenti anche in Nations League, specie dopo il 4-0 all'Inghilterra, ma solo quelli: "Tanti complimenti, ma per me mai nessuna offerta dall'Italia. Non penso di essere un profilo appetibile per il calcio italiano. Lo dico con serenità e con la consapevolezza che per me è stato obbligatorio andare all’estero. Ma mi sono ritagliato uno spazio importante e dignitoso che mi soddisfa. Non ho acredine o un senso di rivalsa".

Sui calciatori ungheresi e l'appetibilità del calcio italiano: "Se qualcuno chiede della Serie A? Tutti ora vogliono andare in Inghilterra, per ragioni economiche ma anche per l’atmosfera che c’è negli stadi. Quel che è davvero grave, è il fatto che l’Italia è molto indietro nelle strutture anche rispetto all’Ungheria. Persino in B da noi quasi tutti gli impianti sono nuovi".

Sulla Nazionale italiana: "Come è il quadro dell'Italia? Meno catastrofico di quello che sento dire. L'Italia resta temibilissima anche per Germania e Inghilterra, non solo per noi. Capisco lo smarrimento per l’eliminazione dal Mondiale, ma c’è troppo disfattismo", ha detto poi sulla Nations League ed in generale sul percorso degli Azzurri post flop Qatar 2022.