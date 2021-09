Marcos Alonso: “Non mi metterò più in ginocchio contro il razzismo perché…”

L'esterno mancino ha deciso di cambiare modo di mostrarsi a favore della lotta contro il razzismo

SPIEGAZIONE - "Sono completamente contro il razzismo e sono contro ogni tipo di discriminazione", ha voluto precisare Marcos Alonso. "Ma ora preferisco solo mettere il dito sullo stemma sulla maglia dove dice si dice 'no al razzismo', come fanno in altri sport e nel calcio in altri paesi. Preferisco farlo in questo modo che ora è più naturale. Dire molto chiaramente che sono contro il razzismo e rispetto tutti". "Se la mia decisione ha a che fare con la politica? Non lo so, preferisco solo farlo in questo modo. È il mio modo di farlo, penso che sia un altro modo. Forse penso che mettersi in ginocchio stia perdendo un po' di forza (come messaggio ndr), quindi preferisco farlo in questo modo e dimostrare che sono pienamente favorevole alla lotta contro il razzismo".