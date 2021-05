Maresca, dall’U23 del Manchester City al… Parma

Il futuro dell'ex calciatore di nuovo in Italia

Il Parma riparte da Enzo Maresca . L'ex calciatore, ora allenatore, come riportato da gianlucadimarzio.com sarà il prossimo mister dei ducali, appena retrocessi in Serie B. L'ex allenatore dell'Under 23 del Manchester City sarebbe pronto al ritorno in Italia.

Nelle ultime ore ci sarebbe stata l'accelerata decisiva che ha convinto l'ex calciatore di Juventus, Palermo e Valencia a sposare il progetto gialloblù del patron Krause con l'obiettivo di fare ritorno immediato in Serie A. Maresca potrà contare sull'apporto dello staff che lo ha seguito nell'avventura inglese sulla panchina dell'Under 23 del Manchester City, portata al trionfo in campionato in questa stagione.

Per l'ex calciatore, dunque, vicinissimo l'addio all'Inghilterra e il ritorno in Italia per un percorso ambizioso e una missione importante come quella di riportare in alto un club storico come il Parma. Al momento non resta che attendere l'ufficialità e augurare al mister un grosso in bocca al lupo per la prossima avventura.