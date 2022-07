Maria Sole Ferrieri Caputi: “Non mi fecero giocare, così decisi di fare l’arbitro”

L'arbitro potrebbe debuttare in Serie A.

Redazione ITASportPress

Dalla prossima stagione sembra sempre più probabile l'esordio del primo arbitro donna in Serie A. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, 31enne ricercatrice livornese che ha già diretto in Coppa Italia Cagliari-Cittadella e Cittadella-Spal in Serie B.

Ora, si avvicina il debutto nel massimo torneo italiano e al Corriere della Sera, la giovane ha spiegato come sia nata la passione per il pallone e per l'arbitraggio: "I miei genitori non volevano (che giocasse a calcio), ma erano altri tempi rispetto a ora. Il corso arbitri mi sembrò un'occasione da cogliere, nei primi anni fu soprattutto qualcosa da condividere con i coetanei. Sono già al lavoro per arrivare pronta all'inizio della stagione, spero di far capire alle ragazze che si può fare".

Sulla carriera fin qui fatta: "Quelle dilettantistiche di partite, per un arbitro, sono le più dure: anche a me è capitato di non essere messa a mio agio. Ma nel professionismo, come dice la parola stessa, c'è professionalità".

Ma anche momenti belli: "Dopo Cagliari-Cittadella, quando sono stata designata come quarto ufficiale per una partita di C a Pistoia, lo speaker dello stadio mi ha annunciata e dietro di me c'erano bambini che hanno iniziato ad applaudire".