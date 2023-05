Marino ricorda i tempi a Napoli: “Avevamo visto Modric, Lewandowski e Huntelaar”

Intervista al Corriere dello Sport per Pierpaolo Marino, ora dirigente dell'Udinese, ma ex Napoliche in occasione della gara di giovedì 4 maggio contro i partenopei che faranno festa per lo scudetto, ha ricordato i suoi tempi proprio nella dirigenza del club partenopeo ed in particolare quelli che furono i colpi migliori ma anche quelli "mancati".