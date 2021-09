Mario Mandzukic dice addio al calcio

Il croato ha giocato in Italia con Juventus e Milan

L'ex attaccante della Juventus, del Milan e del Bayern Monaco, Mario Mandzukic (35) si ferma e dice addio al calcio giocato. Il croato che ha fatto meglio in maglia bianconera mentre a Milano non ha avuto un rendimento costante ed è stato utilizzato poco, ha vinto una Champions League con il Bayern Monaco segnando a Wembley nella finale contro il Borussia Dortmund finita 2-1 per i campioni di Germania in carica.