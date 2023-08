Marius Gersbeck, portiere dell’Hertha accusato di lesioni personali

Gravi accuse per il portiere dell'HerthaBerlino, Marius Gersbeck. Il 28enne è indagato per gravi lesioni personali, accusato di aver preso a pugni e calci un 22enne lo scorso 16 luglio durante il ritiro della squadra in Austria. Nei suoi confronti è stata dunque presentata una denuncia al tribunale regionale di Salisburgo e il prossimo 28 settembre avrà luogo l'udienza principale. Scavando più a fondo, il quotidiano tedesco Bild conferma che l'incidente è avvenuto in un locale di Zell am Se con la vittima che ha riportato molteplici fratture ed ematoma prima di ricevere le cure ospedaliere. Per questo tipo di reati, in Austria si rischia la reclusione dai sei ai cinque mesi. Intanto il portiere è stato sospeso dal club tedesco con questo comunicato: "A causa delle indagini, abbiamo deciso di sospendere Marius dagli allenamenti della squadra fino a nuovo avviso".