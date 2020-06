Marotta senza limiti: “Scudetto possibile con 13 partite”

La stagione del calcio italiano è pronta a ripartire dopo l’emergenza coronavirus. Prima la Coppa Italia poi il campionato. L’Inter sarà la squadra maggiormente impegnata ma non per questo si preclude grandi obiettivi. Beppe Marotta, parlando a Sky Sport, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in ottica vittorie.

LEGA – “Dopo l’Assemble di Lega di ieri non ci sono vincitori o sconfitti, la situazione è stata abbastanza anomala. Come Serie A siamo stati messi dietro alla lavagna e abbiamo preso uno schiaffo morale, perdendo una nostra rivendicazione: 3 voti contrari alla delibera e 18 a favore è un chiaro segnale. Il mondo del calcio ha bisogno di rivedere tutto il sistema di governance che forse non rispecchia il peso specifico del nostro campionato”, ha detto Marotta che poi si è soffermato sulla Serie A: “Credo che la Serie A abbia bisogno di una sua autonomia, molto simile a quello che succede in Premier League, che garantisce poi per tutto il sistema rispettando valenza e obiettivo sociale degli altri campionati”.

SENZA LIMITI – E sul campionato: “Nulla è precluso, nella maniera più assoluta. Dobbiamo ripartire con la stessa determinazione e la stessa volontà di inizio anno, che poi nel corso della stagione ha dimostrato di poterci regalare frutti molto importanti”. E ancora: “Ci sono ancora 13 partite di campionato, tanti punti a disposizione e tutto può succedere. Una delle caratteristiche più belle di questo mondo è l’imprevedibilità: dobbiamo farlo diventare il nostro slogan”, ha concluso Marotta.