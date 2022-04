Marquinhos e l’uscita dalla Champions col Real Madrid: “Eravamo nella m***a”

"Avevo difficoltà ad ingoiare persino l'acqua dall'amarezza per l'uscita dalla Champions"

Nonostante la vittoria in Ligue 1 con il decimo titolo conquistato, in casa Psg si parla ancora del flop in Champions League con l'uscita per mano del Real Madrid. A Canal Plus, è Marquinhos a ritornare su quel doppio confronto che ha lasciato brutte sensazioni anche nei giorni seguenti alla partita di ritorno dove uno scatenato Karim Benzema ha, di fatto, deciso la sfida.