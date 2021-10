Marquinhos racconta Neymar: “Si sente incompreso”

Il difensore spiega il momento dell'attaccante

Ha annunciato di non sapere se dopo Qatar 2022 avrà la forza di andare avanti a disputare un altro mondiale. Parliamo di Neymar , fuoriclasse del Psg e del Brasile , che con le sue parole ha destabilizzato tutto il mondo del calcio. O'Ney si era detto incerto sul fatto che avrebbe avuto la forza di proseguire ai massimi livelli per via della pressione mentale che necessita essere un giocatore top al mondo. A parlare di questa situazione è stato a TNT Sports Brasil il suo compagno di club e Nazionale Marquinhos .

INCOMPRESO - "La gente parla molto, Neymar si è sentito molto incompresa", ha detto il difensore. "Non sa come sarà dopo i Mondiali (2022), non sa se potrà sopportare di essere ad alto livello per altri quattro anni". Marquinhos poi ha proseguito sugli impegni attuali: "È concentrato sulle gare adesso poi, se Dio vorrà, potrà giocare anche le gare future e il prossimo Mondiale. Io spero di essere con lui. Ora deve pensare alle partite importanti che abbiamo col Psg e con la Nazionale. La strada è lunga prima di arrivare al mondiale successivo. Questo voleva dire O'Ney".