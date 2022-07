Marsiglia-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Amcihevole di lusso questa sera, domenica 31 luglio 2022 al Velodrome. Alle 18 si gioca Marsiglia-Milan , una sfida dal sapore europeo che metterà davanti i francesi, quidati da Igor Tudor, e i rossoneri campioni d'Italia di mister Stefano Pioli per la preparazione in vista della stagione 2022-23.

La sfida tra francesi e rossoneri verrà proposta in diretta tv e in chiaro da Sportitalia, al canale 60 del Digitale Terrestre oppure scaricando l'app su una smart tv o grazie a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'emittente consentirà di seguire il big match amichevole anche in diretta streaming: sarà sufficiente scaricare la relativa app su smartphone e tablet, oppure collegarsi tramite pc o notebook al portale ufficiale di Sportitalia.