Martinelli, tentazione azzurra: “Brasile ancora lontano. E sono anche italiano”

Il suo arrivo è stato accolto con curiosità e diffidenza, ma il campo ha parlato chiaro. Otto reti in diciannove presenze: uno score notevole per un ragazzo classe 2001 alla sua prima esperienza estera. Gabriel Martinelli non sta deludendo nel suo percorso all’Arsenal. E il gioiello brasiliano potrebbe anche diventare un’arma in più per il Commissario Tecnico Roberto Mancini, qualora decidesse di sposare la causa dell’Italia. Martinelli ha aperto a questa eventualità ai microfoni di DAZN: “Io sono brasiliano e il mio sogno, naturalmente, è vincere con il Brasile. Ma potrei giocare anche per l’Italia, nulla è ancora definito. Dal Brasile non ho ricevuto alcuna chiamata”.