Martinelli tra Brasile e Italia: “Sogno la Seleçao ma se Mancini mi chiama…”

Gabriel Martinelli, giocatore dell’Arsenal, assoluto talento e possibile futuro crack del calcio europeo. All’età di 18 anni si è preso i Gunners e spera di conquistare presto la Nazionale. Ma quale? Lui, brasiliano con passaporto italiano, potrebbe dover scegliere tra i verdeoro e gli azzurri.

Parlando a DAZN Brasile, Martinelli non ha nascosto il suo sogno ma ha lasciato aperta la porta anche ad altre eventualità: “Io sono brasiliano e il mio sogno, naturalmente, è giocare per il Brasile”, ha detto il classe 2001 che poi, però, ha anche ammesso: “Ma potrei giocare anche per l’Italia e nulla è ancora definito. Dal Brasile non ho ricevuto alcuna chiamata”. Il ct Mancini quindi è avvisato e se dovesse aver bisogno di un attaccante…